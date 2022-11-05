Берлин, 5 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Пять крупнейших потребителей газа в Евросоюзе — Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша — начали тратить запасы газа из подземных хранилищ. Об этом в субботу, 5 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ассоциацию Gas Infrastructure Europe.

Government.ru Транспортировка газа

Страны перешли к нетто-отбору газа за последние отчетные сутки — 3 ноября. С понижением температуры в ЕС начинается отопительный сезон.

В целом по Евросоюзу за 3 ноября прирост запасов газа составил 0,03 п. п., при этом отбор достигает 78% от параллельно продолжающейся закачки, отмечается в материале.

Уровень запасов сейчас составляет 95,04%, или более 102 миллиардов кубометров газа. С учетом дальнейшего понижения температуры, к нетто-отбору газа могут перейти все страны объединения.