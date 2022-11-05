Вашингтон, 5 ноября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти Израили и Палестины в срочном порядке заняться деэскалацией ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом Блинкен заявил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Блинкен обсудил совместные усилия по улучшению качества жизни палестинского народа и укреплению его безопасности и свободы. Он также подтвердил нашу приверженность принципу сосуществования двух государств», — сообщили в пресс-службе Госдепа.

Кроме того, Блинкен «подчеркнул обеспокоенность ситуацией на Западном берегу реки Иордан, включая возросшую напряженность, насилие и гибель палестинцев и израильтян, и особо отметил необходимость срочной работы всех сторон по деэскалации ситуации».