Донецк, 5 ноября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Куйбышевском районе города недалеко от школы упал снаряд, выпущенный боевиками ВСУ.