Москва, 5 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом 5 ноября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

PublicDomainPictures Самолет

Так, по состоянию на 16:50 мск в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс, еще 10 отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано пять авиарейсов.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что устойчивый снежный покров в Москве может появиться не ранее начала декабря.