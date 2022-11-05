Кострома, 5 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Следователи задержали двух подозреваемых в причастности к гибели людей в пожаре в костромском кафе «Полигон», об этом 5 ноября говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК) России.

Пожар

«Директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — отметили в ведомстве.

Также задержан 23-летний мужчина, его подозревают в использовании пиротехники, что и привело к возгоранию. Он стал фигурантом в уголовном деле о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

«Фигурант был установлен и задержан во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции», — добавили в СК.

Ночью 5 ноября в Костроме в кафе «Полигон» произошел пожар. По данным СК России, погибли 13 человек, десятки пострадали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костромской области объявлен траур.