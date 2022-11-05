Мелитополь, 5 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Артиллерийский удар по церкви в селе Любимовка Запорожской области нанесли боевики ВСУ. Об этом 5 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боевики ВСУ обстреляли сёла Любимовка и Высокое Михайловского района Запорожской области, — отметил он. — В селе Любимовка снаряд попал в церковь».

По его данным, здание в настоящее время восстанавливают коммунальные службы и волонтеры.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.