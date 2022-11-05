Рим, 5 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В столице Италии Риме порядка 30 тыс. человек принимают участие в шествии «Европа за мир», требуя прекращения боевых действий на территории б. УССР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Колонна демонстрантов выдвинулась от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одноименной базиликой, где состоится митинг, передает РИА Новости.

Отмечается, что к акции присоединились порядка 600 общественных организаций и объединений со всей Италии. Часть общественных организаций также выступает против новых поставок вооружения киевскому режиму.