Херсон, 5 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Город Херсон подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 5 ноября сообщили журналистам ТАСС в экстренных службах.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Киевский режим в 15:25 [мск] обстрелял город Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS, — сообщил представитель служб. — … Информация о разрушениях и пострадавших уточняется».

По словам источника, подразделениям ПВО России удалось сбить четыре ракеты. При этом две ракеты упали в районе автовокзала, отметил представитель служб.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли город Сватово из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.