Иркутск, 5 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Пять человек получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» в поселке Черемхово в Иркутской области. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает региональное управление МВД.

Департамент здравоохранения Ярославской области Разбитое стекло машины скорой помощи

Инцидент произошел на улице Первомайской. «Скорая» столкнулась с легковушкой марки Toyota.

«В результате случившегося пострадали пять человек. Среди них водитель «скорой» и два медицинских работника, а также два пассажира иномарки: 16-летняя девушка госпитализирована, 36-летняя женщина получила ушибы и ссадины», — рассказали в ведомстве.

По факту инцидента проводится проверка.