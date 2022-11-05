Донецк, 5 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка недалеко от школы упал снаряд, выпущенный боевиками ВСУ. Об этом 5 ноября сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По информации очевидцев, снаряд… карателей приземлился в частном секторе Куйбышевского района недалеко от школы №21», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерии.