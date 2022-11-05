Кишинёв, 5 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Суд в Молдавии отпустил из-под стражи подозреваемых в соучастии в незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор», сообщил 5 ноября адвокат Вадим Банару.

partidulsor. md Палаточный городок партии Шор возле генпрокуратуры Молдавии

«Шесть человек были освобождены, мы считаем, что и их задержание не было необходимым, один человек помещен под домашний арест. Мы проанализируем решение и определим, стоит ли подавать апелляцию», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Шор» длительное время постоянно проводит в Кишинёве протестные акции. Второго ноября сотрудники правоохранительных органов провели обыск в центральном штабе оппозиционной партии.

Читайте также: Сторонники молдавской партии «Шор» устроили пикет около суда в Кишинёве