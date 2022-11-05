Кострома, 5 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Костромской области объявлен траур в связи с гибелью 13 человек в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает администрация региона.

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«На понедельник, 7 ноября в области будет объявлен режим «траур». Сейчас мы готовим решение об оказании родственникам погибших финансовой помощи», — сказал губернатор области Сергей Ситников.

Пожар в развлекательном заведении начался в 2 часа 37 минут, потушить открытое пламя удалось к 7 часам 29 минутам. На момент написания материала пожар не ликвидирован, сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы.

Причиной возгорания стало использование пиротехники. Двадцатитрехлетний военнослужащий Станислав Ионкин несколько раз выстрелили в потолок заведения из охотничьей ракетницы, после чего он загорелся.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности». Их расследование продолжается.