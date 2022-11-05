Кострома, 5 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин признал свою вину. Об этом сообщают правоохранительные органы.

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Известно, что юноша несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, отчего в помещении загорелся потолок.

Напомним, пожар в развлекательном заведении начался в ночь с 4 на 5 ноября. Администрация Костромской области сообщает о 13 погибших, однако СМИ со ссылкой на источники в оперативных службах пишут о 15 жертвах возгорания.

Всего в ходе происшествия из здания было эвакуировано 250 человек и 15 жителей соседнего дома. Возгорание не ликвидировано до настоящего времени, сотрудники МЧС продолжают разбор завалов на площади 3,5 тысячи квадратных метров.