Вашингтон, 5 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. США должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Об этом говорится в статье Томаса Дэнса в статье на сайте американской газеты The Wall Street Journal, опубликованной 4 ноября.

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По мнению автора публикации, размещенные на острове российские военные могут стать угрозой США. Кроме того, осенью ВВС США перехватили российские бомбардировщики, которые могли угрожать границам Аляски, отметил он.

Россия присутствует на острове с 1924 года, но он должен принадлежать США, выразил уверенность журналист.

Автор публикации отметил, что ранее в ноябре Минприроды в интересах обороны и безопасности заявило о намерении снять часть природоохранных ограничений в чукотском заповеднике «Остров Врангеля», который находится под охраной ЮНЕСКО. Ведомство опубликовало для общественного обсуждения проект нового положения о заповеднике.

Однако журналист полагает, что любые решения российских властей будут незаконными, так как расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы остров принадлежит США.

Остров Врангеля был назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году на остров пришла канонерская лодка «Красный Октябрь», ее экипаж поднял советский флаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре американский сенатор-республиканец Роджер Уикер в статье в Defence News отметил, что действия России около Аляски должны тревожить Вашингтон. Он напомнил, что в сентябре китайско-российская совместная надводная группа подошла к острову Кыска на Аляске.