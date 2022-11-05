Тегеран, 5 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан возложил на Киев ответственность за срыв встречи представителей Ирана и киевского режима по вопросу якобы поставки Тегераном вооружения России, сообщает агентство Tasnim.

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По его словам, Тегеран договорился с главой МИД киевского режима Дмитрием Кулебой о том, что «если если у него есть какие-либо документальные подтверждения об использовании Россией иранских беспилотников против Киева, то он их должен будет предоставить».

«У нас должна была состояться такая встреча две недели назад в одной из европейской стран. Наша делегация ездила туда, однако, к сожалению, на 90-й минуте ожидания [киевская] делегация так и не появилась», — сказал Абдоллахиан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абдоллахиан заявил, что власти Ирана в небольшом количестве поставляли Москве беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации по денацификации на территории б. УССР.

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