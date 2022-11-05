Токио, 5 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Автомобиль УАЗ СГР (известный как «Буханка») остаётся популярным благодаря продуманной конструкции, высокой проходимости и вместительности. Об этом говорится в обзоре для японского портала Motor-Fan.

УАЗ Новая версия УАЗ-452 «Буханка»

Автор материала отмечает, что интернет-пользователи из Японии могли видеть эту модель УАЗ в репортажах из зоны проведения специальной военной операции. При этом «Буханка» остаётся популярным гражданским автомобилем, поставлявшимся и в Японию.

В материале говорится, что с 2005 года импортом специальных версий УАЗ СГР занималась базирующаяся в Токио компания Iwamoto Motors. Позже импорт был временно приостановлен из-за несоответствия нормам по выхлопным газам, но возобновлён в 2018 году. Ввоз этих автомобилей продолжался до введения правительством Японии антироссийских санкций весной 2022 года.

Автор сообщает, что ему удалось несколько раз протестировать модель УАЗ-3909. Эта модель была модернизирована занимавшейся импортом японской компанией, но сохранила все базовые свойства оригинальной версии.

Среди преимуществ «Буханки» в материале отмечаются высокие ходовые качества автомобиля при использовании на пересечённой местности. Автомобиль прост в техническом обслуживании благодаря удобному доступу к двигателю и простым системам управления. Также говорится, что модель оказалась более надёжной, чем можно было ожидать.