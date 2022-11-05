Донецк, 5 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 5 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:55 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 122 мм. 14:10 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Зайцево из танка.