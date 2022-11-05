Кострома, 5 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон», признал вину. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — рассказал собеседник агентства.

Пожар произошел ранее в этот день. По предварительной информации один из посетителей кафе — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкина задержали.

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, однако СМИ со ссылкой на штаб сообщали о 15 жертвах в результате пожара. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, девять человек пострадали.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».