Донецк, 5 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 5 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:25 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Зайцево: произведено пять выстрелов из танка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерии.