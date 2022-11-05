Донецк, 5 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 5 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм. 15:30 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.