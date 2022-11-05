Брюссель, 5 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Свои ядерные позиции не собирается менять Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 5 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит турецкая газета Dünya.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развёртывания», — сказал он в ответ на вопрос о том, появится ли техническая возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции и Финляндии после вступления их в состав альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что якобы существующий риск применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР невелик.