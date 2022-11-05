Москва, 5 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на лишении мандата депутата Костромской облдумы от «Единой России» Ихтияра Мирзоева в случае его причастности к трагедии в кафе.

Er.ru Александр Хинштейн

«Если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины владельца заведения — депутата Костромской облдумы от ЕР Ихтияра Мирзоева — он должен быть не только привлечён к ответственности, но и лишён мандата, а также исключён из партии», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Пресс-служба губернатора Костромской области распространила заявление, что Мирзоев поможет пострадавшим.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Костроме произошел пожар в развлекательном центре «Полигон», расположенном на Никитской улице. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 3,5 тыс. квадратных метров. По данным оперативного штаба, погибли 15 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Пожар, по предварительным данным, вспыхнул из-за использования пиротехники.