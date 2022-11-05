Симферополь, 5 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Погибшую журналистку Светлану Бабаеву, которая была руководителем крымского подразделения «Россия сегодня», похоронят во вторник, 8 ноября, в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство медиагруппы.

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«Похороны Светланы Бабаевой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, перед ними пройдет отпевание и церемония прощания в траурном зале кладбищ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что церемония прощания начнется в 13:00.

В минувший четверг, 3 ноября, с Бабаевой попрощались в Симферополе.

Светлана Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая. Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой.