Москва, 5 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. План мероприятий по борьбе с гепатитом C в России до 2030 года утверждён распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Cdc.gov Вирус гепатита C

Утверждённый план мероприятий предусматривает формирование единого регистра для учёта пациентов с гепатитом C. Эта работа должна быть завершена в начале 2023 года. Единый регистр позволит точно оценивать и формировать необходимый объём лекарств и финансовых средств для лечения таких пациентов. Отмечается, что Минпромторг и Минздрав России будут оказывать содействие отечественным производителям соответствующих лекарств.

В начале следующего года также начнётся дополнительное обучение медиков, работающих с больными гепатитом С. В дальнейшем такое обучение будет проводиться на постоянной основе в рамках программ повышения квалификации. Ещё одной целью программы станет улучшение механизмов оплаты лечения гепатита C в рамках обязательного медицинского страхования.