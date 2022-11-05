Луганск, 5 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Свыше 20 человек, которые, согласно оперативным данным, являются причастными к сотрудничеству с СБУ, задержали на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) спецслужбы РФ при поддержке Росгвардии. Об этом 5 ноября сообщил источник в силовых структурах.

21.мвд.рф Задержание

«Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами [Киева]», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что всех указанных лиц задержали на территории освобождённых от киевских нацистов в ходе спецоперации ВС РФ районах ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист из США Джеффри Сакс заявил, что в случае, если страны Европы не изменят свою позицию по конфликту на территории б. УССР в сторону начала переговоров, они могут получить «новый Афганистан» в регионе.