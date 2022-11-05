Минск, 5 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в костромском кафе «Полигон». Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии с большой печалью встретили новость о происшествии.

Пожар произошел ранее в этот день. По предварительной информации один из посетителей кафе — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелил в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкин был задержан.

По последним данным, погибли 15 человек. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, девять человек пострадали.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

Как заявили в МЧС, проверки пожарной безопасности в здании не проводились с 2019 года, так как арендатор здания сообщил пожарным, что прекратил деятельность на объекте.