Киев, 5 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Фракция партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» направит в СБУ запросы о привлечении к ответственности педагогов, работающих на территориях б. УССР, освобождённых в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Геращенко заявила, что такие преподаватели «не имеют права учить детей». Она добавила, что эта тема будет также поднята в Верховной раде.

В сентябре стало известно о задержании учителей, преподающих по российским учебным программам, на контролируемой киевским режимом территории Харьковской области б. УССР. 13 сентября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, расследовать обстоятельства и выявить причастных лиц.