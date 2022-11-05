Белград, 5 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Власти Сербии не намерен отступать от политики мира и стабильности. Об этом 5 ноября написал сербский президент Александр Вучич по итогам заседания правительства, посвященного росту напряженности в Косово и Метохии из-за спорных мер Приштины на своей странице в одной соцсетей.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Не отступаем от ответственной политики мира и стабильности», — указал в своём сообщении президент Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что так называемый косовский прецедент не мог послужить прецедентом для проведения референдумов в Донбассе, так как аналогичного референдума в Косово не проводилось.