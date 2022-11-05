Париж, 5 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Новым председателем крайне правой партии из Франции «Национальное объединение», ранее возглавляемой Марин Ле Пен, по итогам внутрипартийных выборов стал 27-летний Жордан Барделля. Об этом 5 ноября сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на итоги голосования.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Уточняется, что за кандидатуру Барделля, который до этого являлся исполняющим обязанности главы этой политической силы, отдали свои голоса 84,84% участников голосования, в то время как его оппонент — Луи Алио — смог набрать только 15,16% голосов.

Отметим, Жордан Барделля сменит на этом посту Марин Ле Пен, которая занимала его с 2011 года.