Донецк, 5 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Российские военные пресекли атаки войск [б. УССР] в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также Херсонской области. Об этом на брифинге 5 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенное здание в ДНР

«На купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», — сказал представитель российского военного ведомства.

По его словам, ударами российской артиллерии и армейской авиации подразделениям боевиков нанесено поражение.

Конашенков уточнил, что в ходе пресечения атак уничтожено более 140 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей.

Как ранее сообщилоИА REGNUM, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили более 270 обозначенных целей.