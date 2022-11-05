Москва, 5 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Кардинальным образом пересмотреть нормы закона о публичной власти и лимитировать сроки работы глав регионов предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«В соответствии с законом «Единой России» о публичной власти регионы отменяют ограничения на количество губернаторских сроков. Если раньше губернаторы могли избираться два срока подряд, теперь это число не ограничено — такие поправки приняли уже более трети субъектов РФ. Наша фракция выступает категорически против подобных новелл: норма, приводящая фактически к несменяемости глав регионов, должна быть упразднена», — заявил Миронов.

В условиях специальной военной операции, необходимости структурных реформ, когда требуется гибкость управленческих подходов, такой принцип особенно неприемлем, убежден парламентарий.

Он также напомнил позицию партии, что действующий закон о публичной власти — закон о политической монополизме.

«Закон разрушает систему региональных выборов и умаляет роль самих законодательных собраний. Он позволяет отменять выборы по партийным спискам, отстранять неугодных депутатов, он позволяет депутатам при желании не видеть своих избирателей, ограничивая встречи с гражданами», — указал Миронов.

По его мнению, закон целиком должен быть кардинально пересмотрен.

«Для этого есть веские причины — мы живем в совершенно иной реальности, когда необходимо выстраивать действительно эффективную систему власти, а не политическую монополию», — резюмировал депутат Госдумы.

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В России с 1 июня 2022 года вступили в силу основные главы закона о публичной власти. Закон закрепляет единую структуру региональных органов власти в стране, принципы их работы и механизм взаимодействия, определяет особенности осуществления законодательного процесса и конкретизирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму.

Закон о публичной власти в регионах принят в развитие новых положений конституции. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утрачивает силу.