Донецк, 5 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил [б. УССР] (ВСУ) на южнодонецком направлении, ликвидированы свыше 120 военнослужащих. Об этом 5 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«На южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики», — сказал представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что уничтожены более 120 националистов, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации за сутки поразили более 270 обозначенных целей.