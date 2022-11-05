Кострома, 5 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме возросло до девяти. Об этом в субботу, 5 ноября, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Gubernator.stavkray.ru Скорая помощь

«Все на амбулаторном этапе, в стационаре ни одного человека нет», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. Также, по последней информации жертвами пожара стали 15 человек.

Пожар произошел ранее в этот день в 02:37. Открытое пламя потушили в 07:29. По предварительной информации один из посетителей кафе — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкин был задержан.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

Как заявили в МЧС, проверки пожарной безопасности в здании не проводились с 2019 года, так как арендатор здания, где располагалось кафе — ООО «Полигон» сообщил пожарным, что прекратил деятельность на объекте.