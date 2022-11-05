Москва, 5 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Международный гроссмейстер, бывший чемпион мира по шахматам и депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов находится в крайне тяжёлом состоянии. 5 ноября об этом сообщает Telegram-канал «BRIEF».

Veni Markovski Анатолий Карпов

По данным BRIEF, гроссмейстер подключен к аппарату ИВЛ. О тяжёлом состоянии шахматиста сообщает также Telegram-канал «112».

Анатолий Карпов был госпитализирован в НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой 29 октября. Сообщалось, что причиной травмы стало неудачное падение.