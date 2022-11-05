Киев, 5 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. С 5 ноября в Киеве и семи захваченных киевским режимом областях на территории б. УССР вводятся аварийные отключения подачи электроэнергии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго» на своей странице в одной из соцсетей.

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Отмечается, что на данный момент графики почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы на территории б. УССР уже являются недостаточными.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден объявить операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такая мера связана с большим потреблением электроэнергии. При этом жителей территории б. УССР снова призвали экономить электричество.

Отметим, ранее на киевский режим объявил о введении графиков почасовых отключений для Киева и семи областей на захваченной им территории б. УССР.