Донецк, 5 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на [территории б. УССР] за сутки поразили более 270 целей. Об этом заявил 5 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru ПВО в действии

Он уточнил, что среди них — пункты управления, вооружения и живая сила противника.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах», — сказал высокопоставленный офицер.

По словам Конашенкова, в районе Белогорки ликвидирована самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Около Новониколаевки Херсонской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, отметил он.

Кроме того, российский истребитель около Великоалександровки Николаевской области сбил самолет МиГ-29 армии [б. УССР].

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации в Донецкой Народной Республике за сутки сбили вертолет Ми-8 противника, а также перехватили 27 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS.