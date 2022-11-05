Таллин, 5 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Тральщики НАТО прибыли в Таллин для участия в учениях по поиску и уничтожению морских мин в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Eszcze Морская мина

Прибывшие в Эстонию корабли входят в первую постоянную группу минных тральщиков НАТО (SNMCMG1). В частности, в учениях в Балтийском море примут участие два корабля ВМС Германии — штабной корабль FGS Mosel и тральщик FGS Sulzbach-Rosenberg, а также тральщик ВМС Нидерландов HNLMS Makkum.

В ходе учений эти корабли совместно с эстонскими тральщиками займутся поиском и уничтожением мин в Рижском заливе. Отмечается, что речь идёт о минах, которые могли остаться со времён Первой и Второй мировых войн.

Группа НАТО SNMCMG1 создана в мае 1973 года. В январе 2022 года командующим этой группы стал капитан-лейтенант ВМС Эстонии Отт Лаанеметс.