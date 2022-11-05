Одесса, Украина, 5 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В поддержку демонтажа памятника российской императрице Екатерине II высказался так называемый мэр Одессы от режима Киева Геннадий Труханов 5 ноября на своей странице в одной из соцсетей.

HOBOPOCC Памятник Екатерине II в Одессе

Как написал Труханов, ранее закончилось голосование на платформе «Социально активный гражданин» о дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II) и большинство из проголосовавших «поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади».

Также он добавил, что провокаторам не удалось дестабилизировать ситуацию в городе, жители которого сохранили «верность демократическим ценностям», и уточнил, что он вынесет вопрос о демонтаже памятника на ближайшую сессию горсовета.

«Лично я буду голосовать «за» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад», — также написал Труханов.

Отметим, памятник основательнице Одессы императрице Екатерине II и её сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову установили в 1900 году. В 1920-м он был демонтирован, а в 2007 году вновь установлен на Екатерининской площади города.