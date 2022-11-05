Донецк, 5 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки сбили вертолет Ми-8 противника, а также перехватили 27 снарядов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 5 ноября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил [б. УССР]», — рассказал он.

Как добавил представитель Минобороны, перехвачены 27 снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНРи Новая Каховка Херсонской области.

За сутки в воздухе были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов противника в районе населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска в течение суток уничтожили более 60 военнослужащих Вооруженных сил б. УССР на краснолиманском направлении.