Москва, 5 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Голосование стран Запада против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма является политическим лицемерием. Об этом 5 ноября написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат указала, что она решила пояснить, что такое политическое лицемерие, на конкретном примере.

«В прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС и к ним примкнувшие воздержались при голосовании», — написала она.

При этом Захарова уточнила, что страны — члены ЕС всегда воздерживались, кроме одного случая в 2011 году, когда небольшая часть из них воздержалась, а большинство проголосовало против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, и добавила, что в нынешнем году все страны сообщества — и поддержавшие фашизм в ХХ веке, и пострадавшие от него – проголосовали против.

«Ещё раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть её могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в городе Николаеве на территории б. УССР поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.