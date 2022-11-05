Захарова оценила итоги голосования по резолюции о героизации нацизма в ООН
Москва, 5 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Голосование стран Запада против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма является политическим лицемерием. Об этом 5 ноября написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Российский дипломат указала, что она решила пояснить, что такое политическое лицемерие, на конкретном примере.
«В прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС и к ним примкнувшие воздержались при голосовании», — написала она.
При этом Захарова уточнила, что страны — члены ЕС всегда воздерживались, кроме одного случая в 2011 году, когда небольшая часть из них воздержалась, а большинство проголосовало против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, и добавила, что в нынешнем году все страны сообщества — и поддержавшие фашизм в ХХ веке, и пострадавшие от него – проголосовали против.
«Ещё раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть её могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — заключила официальный представитель МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в городе Николаеве на территории б. УССР поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.