Волгоград, 5 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля Lada Priora и троллейбуса в Волгограде в субботу, 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Инцидент произошел около 05:00 в Краснооктябрьском районе города. 20-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в троллейбус.

Как рассказали в ведомстве, водитель Lada и его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.