Кременная, ЛНР, 5 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Российские войска в ходе специальной военной операции в течение суток уничтожили более 60 военнослужащих Вооруженных сил б. УССР (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ЛНР, Россия

По его словам, сорваны атаки трех ротных тактических групп противника в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Активными действиями российских войск и огнем артиллерии противнику нанесено поражение», — добавил представитель российского военного ведомства.

Конашенков добавил, что в результате российскими военными уничтожено более 60 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября ВС России уничтожили более 90 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении.