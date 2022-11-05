Москва, 5 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Военнослужащих и ветеранов разведывательных воинских частей поздравил с Днём военного разведчика заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Яшин. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Цитата из х∕ф «Звезда». Реж. Александр Иванов. 1949. СССР Разведчики

Яшин отметил, что военная разведка во все времена оставалась мощным и действенным инструментом защиты национальных интересов России. Он напомнил, что история отечественной разведки насчитывает годы героического труда работы многих поколений профессионалов своего дела. Генерал-полковник пожелал военным разведчикам крепкого здоровья, твёрдости духа и неиссякаемой энергии.

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября. В этот день в 1918 году было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной армии, позже получившее название Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Этот день включён в перечень официальных государственных праздников России в 2006 году указом президента РФ Владимира Путина.