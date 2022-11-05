Брюссель, 5 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Якобы существующий риск применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР невелик. Об этом 5 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Риск того, что Россия применит ядерное оружие на [территории б. УССР], невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьёзно», — сказал генсек альянса.

Также Столтенберг добавил, что Россия в этом вопросе, как он утверждает, якобы «ведёт себя безответственно и безрассудно», отметив, что в этом случае характер конфликта изменится, а в ядерной войне не будет победителей.

«Мы ясно даём это послание. Ядерная позиция России не изменилась», — также сказал генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявил, что присоединение б. УССР к НАТО является неприемлемым для России.