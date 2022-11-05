Москва, 5 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. На Сретенском бульваре в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом 5 ноября сообщает столичный дептранс.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

Авария произошла перед пересечением с улицей Мясницкая.

«Дорожная ситуация осложнена — перекрыто три полосы из четырех. Просим выбирать альтернативные маршруты», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших нет.