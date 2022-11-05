Спикер костромской думы: все причастные к трагедии должны быть наказаны
Кострома, 5 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Спикер Костромской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Анохин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг пожара в костромском клубе «Полигон». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что все виновные, в том числе владелец заведения — Ихтияр Мирзоев должны понести ответственность за гибель людей, если их вина будет доказана.
По последним данным в ходе пожара 5 ноября погибли 15 человек. По предварительной информации один из посетителей кафе- 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка.
По неподтверждённой официальными источниками информации в здании была закрыта часть эвакуационных выходов. Достоверно известно, что пожарной безопасности в клубе не проводились с 2019 года, так как арендатор здания, где располагалось кафе — ООО «Полигон» сообщил пожарным, что прекратил деятельность на объекте.
Учредитель ООО «Полигон» — депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать финансовую поддержку семьям погибших. СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности». Их расследование продолжается.