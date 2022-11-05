Москва, 5 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Товарищеский матч проведёт 20 ноября в Ташкенте сборная России по футболу с национальной командой Узбекистана. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своём телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«20 ноября сыграем товарищеский матч с Узбекистаном!», — говорится в сообщении

Также указывается, что игра состоится в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор» и начнётся в 15:00 мск.

Отметим, сборная Узбекистана по футболу находится на 77-е месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в то время как россисйская национальная команда занимает в нём 33-е место.