Киев, 5 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги вновь объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях на захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР. Об этом 5 ноября сообщают прокиевские СМИ со ссылкой на так называемые местные власти.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

Также ранее сообщалось о пожаре в Чернобаевке под Херсоном, который возник после точных прилётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что в данный момент наблюдается усиление активности артиллерии вооружённых формирований террористического режима Киева на херсонском направлении.