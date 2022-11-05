Молдавия, 5 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Пикет проводят сторонники оппозиционной молдавской партии «Шор» около здания суда в Кишинёве, в котором решается вопрос о мере пресечения их соратникам, которых подозревают в соучастии в незаконном финансировании этой партии. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости.

Цитата из: Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022 Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022

Уточняется, что сторонники указанной политической силы пришли к зданию суда в Кишинёве с целью поддержать своих соратников и принесли с собой плакаты, на которых написаны требования справедливой юстиции по отношению к задержанным.

Также участники оппозиционной молдавской партии скандируют: «Долой диктатуру!», «Свободу!» и «Мы победим!».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти Молдавии задержали или арестовали почти всех руководителей оппозиционной партии «Шор».