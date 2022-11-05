Москва, 5 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Первый замруководителя департамента строительства Москвы, бывший первый заммэра города Петр Аксенов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов 5 ноября.

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«Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя», — приводятся слова Платонова в Telegram-канале МТПП.

Платонов охарактеризовал Аксенова как высокого профессионала, многолетнего друга и партнера МТПП, отметив, что он был образцом человеческой скромности.

Платонов вместе с коллективом МТПП выразил соболезнования родным и близким Аксенова.